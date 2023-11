ATX Prime aktuell: ATX Prime am Nachmittag mit Gewinnen

Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,39 Prozent fester bei 1 544,21 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,034 Prozent auf 1 538,76 Punkte an der Kurstafel, nach 1 538,23 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 548,40 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 531,98 Punkten lag.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 596,65 Punkten. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, einen Wert von 1 643,84 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, wurde der ATX Prime auf 1 478,26 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Minus von 2,49 Prozent zu Buche. 1 789,53 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 3,36 Prozent auf 110,80 EUR), CA Immobilien (+ 2,92 Prozent auf 31,70 EUR), FACC (+ 2,51 Prozent auf 5,71 EUR), PORR (+ 2,36 Prozent auf 11,26 EUR) und Lenzing (+ 2,10 Prozent auf 36,45 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Verbund (-2,48 Prozent auf 80,45 EUR), Addiko Bank (-1,56 Prozent auf 12,65 EUR), DO (-1,44 Prozent auf 109,20 EUR), Marinomed Biotech (-1,34 Prozent auf 36,80 EUR) und AMAG (-0,70 Prozent auf 28,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 405 342 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 28,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie verzeichnet mit 1,74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,23 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

