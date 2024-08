ATX Prime aktuell: ATX Prime präsentiert sich letztendlich leichter

Der ATX Prime zeigte sich am Abend wenig bewegt.

Schlussendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 1 846,82 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,046 Prozent leichter bei 1 848,44 Punkten in den Handel, nach 1 849,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 838,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 850,26 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,066 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 839,14 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 1 859,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 582,67 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,75 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 1,99 Prozent auf 3,07 EUR), UBM Development (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,29 Prozent auf 17,32 EUR), Raiffeisen (+ 1,21 Prozent auf 17,63 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,98 Prozent auf 30,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-4,27 Prozent auf 40,40 EUR), AMAG (-2,85 Prozent auf 23,90 EUR), Addiko Bank (-1,71 Prozent auf 17,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,59 Prozent auf 31,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,40 Prozent auf 98,60 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 859 050 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 27,168 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2024 präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at