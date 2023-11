ATX Prime aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Am Freitagabend agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Letztendlich schloss der ATX Prime den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 1 607,47 Punkten ab. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,007 Prozent leichter bei 1 607,64 Punkten, nach 1 607,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 596,62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 607,67 Zählern.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,467 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 587,17 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2023, den Stand von 1 606,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 594,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,50 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Warimpex (+ 7,35 Prozent auf 0,73 EUR), OMV (+ 1,97 Prozent auf 42,43 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 47,60 EUR), Frequentis (+ 1,05 Prozent auf 28,90 EUR) und Addiko Bank (+ 0,77 Prozent auf 13,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Semperit (-2,57 Prozent auf 14,40 EUR), Flughafen Wien (-2,55 Prozent auf 49,70 EUR), Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 30,30 EUR), ZUMTOBEL (-1,74 Prozent auf 5,66 EUR) und voestalpine (-1,59 Prozent auf 24,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 438 502 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 28,645 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

In diesem Jahr weist die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die BAWAG-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at