Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Lohnende Schoeller-Bleckmann-Anlage?
|
10.10.2025 10:04:03
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren eingebracht
Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,35 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,634 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2025 5 511,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,88 Prozent vermindert.
Schoeller-Bleckmann war somit zuletzt am Markt 427,08 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
Analysen zu Schoeller-Bleckmannmehr Analysen
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Schoeller-Bleckmann
|27,25
|0,18%
