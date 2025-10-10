Schoeller-Bleckmann Aktie

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

10.10.2025

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie Anlegern gebracht.

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,35 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 202,634 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2025 5 511,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 44,88 Prozent vermindert.

Schoeller-Bleckmann war somit zuletzt am Markt 427,08 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG

