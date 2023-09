ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Der ATX Prime verliert am Montag an Boden.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 1 586,05 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent schwächer bei 1 596,13 Punkten in den Handel, nach 1 596,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 596,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 583,90 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 25.08.2023, einen Stand von 1 570,38 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 552,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, bei 1 382,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,148 Prozent aufwärts. Bei 1 789,53 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 530,67 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 1,32 Prozent auf 6,13 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 55,60 EUR), S IMMO (+ 0,35 Prozent auf 11,62 EUR), Wienerberger (+ 0,17 Prozent auf 23,88 EUR) und BAWAG (+ 0,14 Prozent auf 43,68 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-3,34 Prozent auf 3,91 EUR), Frequentis (-3,13 Prozent auf 27,90 EUR), AMAG (-2,62 Prozent auf 29,70 EUR), STRABAG SE (-1,83 Prozent auf 37,45 EUR) und voestalpine (-1,68 Prozent auf 25,68 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Telekom Austria-Aktie aufweisen. 142 095 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 27,515 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime weist die Kapsch TrafficCom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,86 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

