ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Montag verbucht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,48 Prozent auf 1 791,22 Punkte. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,019 Prozent schwächer bei 1 799,60 Punkten, nach 1 799,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 789,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 800,19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 1 816,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 1 774,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 1 611,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,50 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell STRABAG SE (+ 1,19 Prozent auf 38,40 EUR), Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR), UBM Development (+ 0,48 Prozent auf 21,10 EUR), S IMMO (+ 0,45 Prozent auf 22,30 EUR) und Telekom Austria (+ 0,35 Prozent auf 8,66 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-23,27 Prozent auf 7,52 EUR), Addiko Bank (-3,06 Prozent auf 15,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,66 Prozent auf 18,33 EUR), FACC (-1,49 Prozent auf 6,60 EUR) und UNIQA Insurance (-1,45 Prozent auf 7,49 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die IMMOFINANZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 024 182 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 25,917 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

