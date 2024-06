ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 1,27 Prozent auf 1 830,46 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent stärker bei 1 854,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 854,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 830,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 1 856,03 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, notierte der ATX Prime bei 1 798,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 698,83 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, bei 1 590,15 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,79 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Addiko Bank (+ 2,04 Prozent auf 20,00 EUR), Rosenbauer (+ 1,94 Prozent auf 31,50 EUR), FACC (+ 0,58 Prozent auf 6,96 EUR), Polytec (+ 0,57 Prozent auf 3,53 EUR) und EVN (+ 0,52 Prozent auf 28,85 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,56 Prozent auf 13,30 EUR), BAWAG (-2,56 Prozent auf 58,95 EUR), OMV (-2,35 Prozent auf 44,88 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,92 Prozent auf 38,25 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,74 Prozent auf 113,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 343 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,334 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at