ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der ATX Prime tendierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,87 Prozent höher bei 1 855,96 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 1 839,96 Punkten, nach 1 840,04 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 839,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 856,95 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der ATX Prime bereits um 2,59 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 826,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 791,20 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, bei 1 622,20 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,28 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 3,13 Prozent auf 64,25 EUR), Raiffeisen (+ 1,88 Prozent auf 17,37 EUR), Verbund (+ 1,72 Prozent auf 76,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,64 Prozent auf 6,20 EUR) und AMAG (+ 1,56 Prozent auf 26,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Rosenbauer (-3,57 Prozent auf 35,10 EUR), Marinomed Biotech (-2,40 Prozent auf 12,20 EUR), Wolford (-2,22 Prozent auf 3,52 EUR), AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 20,98 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,41 Prozent auf 112,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 843 512 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 3,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

