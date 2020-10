Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Anlagevotum für die Papiere des Strumpfherstellers Wolford von "Hold" auf "Buy" nach oben gesetzt. Das Kursziel wurde gleichzeitig vom RCB-Analysten Jakub Krawczyk von 12,0 auf 7,7 Euro gekappt.

Die RCB rechnet - wie Wolford selbst - mit einer Rückkehr in die operative Profitabilität im Geschäftsjahr 2021/22. Der Verkauf und die Rückmiete ("sale and leaseback") der Immobilie am Stammsitz in Bregenz brachte laut RCB-Einschätzung die stark notwendige Verbesserung in der Bilanz.

Am Montag notierten die Wolford-Titel an der Wiener Börse im standard market continuous im Verlauf unverändert bei 5,45 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

