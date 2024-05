ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime gibt am Mittag nach

Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,47 Prozent schwächer bei 1 817,43 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 1 825,91 Punkte an der Kurstafel, nach 1 825,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 816,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 826,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,10 Prozent. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bei 1 799,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.02.2024, lag der ATX Prime noch bei 1 698,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 644,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 6,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 826,96 Punkte. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 4,99 Prozent auf 32,60 EUR), Österreichische Post (+ 2,34 Prozent auf 30,60 EUR), Semperit (+ 1,22 Prozent auf 11,58 EUR), FACC (+ 1,11 Prozent auf 6,39 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,84 Prozent auf 30,00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Verbund (-3,29 Prozent auf 69,15 EUR), Marinomed Biotech (-2,61 Prozent auf 16,80 EUR), voestalpine (-1,88 Prozent auf 25,08 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 143,20 EUR) und AMAG (-1,14 Prozent auf 26,10 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 172 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,091 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent an der Spitze im Index.

