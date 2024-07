ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime nachmittags freundlich

Am Nachmittag legen Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Donnerstag erhöht sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,12 Prozent auf 1 837,73 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 1 835,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 835,54 Punkten am Vortag.

Bei 1 829,65 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 1 842,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,996 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.06.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 813,38 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 11.04.2024, einen Wert von 1 777,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 577,98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit BAWAG (+ 2,19 Prozent auf 65,40 EUR), Polytec (+ 1,79 Prozent auf 3,42 EUR), Semperit (+ 1,49 Prozent auf 10,90 EUR), Palfinger (+ 1,37 Prozent auf 22,15 EUR) und Verbund (+ 1,25 Prozent auf 77,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil voestalpine (-3,14 Prozent auf 24,68 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,08 Prozent auf 8,80 EUR), UBM Development (-2,67 Prozent auf 21,90 EUR), OMV (-1,46 Prozent auf 39,22 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,23 Prozent auf 36,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 134 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,473 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,12 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at