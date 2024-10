ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime sackt ab

Der ATX Prime gibt sich am Nachmittag schwächer.

Um 15:42 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,35 Prozent auf 1 815,39 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 1 820,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 821,73 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 825,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 805,69 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Stand von 1 861,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 1 809,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 596,65 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,91 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 6,51 Prozent auf 26,18 EUR), OMV (+ 1,61 Prozent auf 37,82 EUR), Palfinger (+ 1,60 Prozent auf 22,25 EUR), Addiko Bank (+ 1,47 Prozent auf 17,25 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,74 Prozent auf 5,48 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-6,75 Prozent auf 8,84 EUR), IMMOFINANZ (-4,23 Prozent auf 17,66 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,07 Prozent auf 88,40 EUR), Flughafen Wien (-2,64 Prozent auf 51,60 EUR) und STRABAG SE (-1,82 Prozent auf 37,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 187 431 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at