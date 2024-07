ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich schlussendlich leichter

So performte der ATX Prime am fünften Tag der Woche letztendlich.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent tiefer bei 1 838,59 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 1 843,89 Punkte an der Kurstafel, nach 1 843,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 843,89 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 829,88 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der ATX Prime bereits um 0,903 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.06.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 800,78 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, bei 1 771,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, stand der ATX Prime bei 1 613,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,27 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Erste Group Bank (+ 1,04 Prozent auf 46,63 EUR), Frequentis (+ 0,93 Prozent auf 32,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,92 Prozent auf 109,80 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,87 Prozent auf 11,65 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,76 Prozent auf 26,50 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3,02 Prozent auf 19,59 EUR), UBM Development (-2,71 Prozent auf 21,50 EUR), Wolford (-2,67 Prozent auf 2,92 EUR), FACC (-2,47 Prozent auf 7,50 EUR) und Palfinger (-1,99 Prozent auf 22,20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die CA Immobilien-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 713 282 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,282 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at