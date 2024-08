ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels freundlich

Am Freitagabend zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Am Freitag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,44 Prozent höher bei 1 784,48 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,019 Prozent stärker bei 1 777,01 Punkten, nach 1 776,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 1 776,03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 793,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 0,876 Prozent zu. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 09.07.2024, bei 1 828,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 838,50 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 610,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,11 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 2,83 Prozent auf 8,72 EUR), Frequentis (+ 1,75 Prozent auf 29,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,46 Prozent auf 45,93 EUR), BAWAG (+ 1,40 Prozent auf 65,30 EUR) und OMV (+ 1,37 Prozent auf 38,38 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil FACC (-5,40 Prozent auf 6,83 EUR), AT S (AT&S) (-4,66 Prozent auf 15,35 EUR), ZUMTOBEL (-4,51 Prozent auf 5,50 EUR), Wolford (-3,13 Prozent auf 3,10 EUR) und Lenzing (-2,27 Prozent auf 30,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 461 564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,72 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

