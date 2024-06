ATX Prime-Titel Frequentis-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Frequentis Aktionären eine Freude

Bei der Hauptversammlung von ATX Prime-Titel Frequentis am 06.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,24 EUR auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 9,09 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 2,92 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 10,19 Prozent an.

Dividendenrenditeanpassung

Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Frequentis-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Frequentis-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Der Frequentis-Titel verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 0,88 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,77 Prozent betrug.

Vergleich von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren blieb der Frequentis-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich so gut wie gleich entwickelt.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Frequentis

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,30 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,01 Prozent hinzugewinnen.

Frequentis-Basisdaten

Die Börsenbewertung des ATX Prime-Unternehmens Frequentis steht aktuell bei 391,215 Mio. EUR. Dividenden-Aktie Frequentis weist aktuell ein KGV von 19,67 auf. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Frequentis auf 427,490 Mio.EUR, das EPS machte 1,39 EUR aus.

Redaktion finanzen.at