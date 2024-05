ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in EVN eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit EVN-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die EVN-Anteile bei 19,42 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in EVN-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,149 EVN-Aktien. Die gehaltenen EVN-Aktien wären am 07.05.2024 148,56 EUR wert, da der Schlussstand 28,85 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 48,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte EVN einen Börsenwert von 5,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at