ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in UNIQA Insurance abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die UNIQA Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden UNIQA Insurance-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 6,67 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 149,925 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,48 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 121,44 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 12,14 Prozent gleich.

Alle UNIQA Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at