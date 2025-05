Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Bewertung für die Aktien von UNIQA mit einer Kaufempfehlung gestartet. Das Kursziel für den Versicherer setzt der zuständige Experte Michael Huttner bei 14,50 Euro an.

"UNIQA hat auf dem Capital Markets Day (CMD) im Dezember 2024 einen strategischen Plan für 2024 bis 2028 vorgestellt, der klare Wachstumsziele vorgibt, die UNIQA unserer Meinung nach alle erreichen und sogar übertreffen wird", so Huttner in der Analyse. Weiters: "Alles in allem sind wir der Meinung, dass die Gruppe eine überzeugende Mischung aus Wachstum, Bilanzstärke und soliden Fundamentaldaten bietet."

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,19 Euro für 2025, sowie 1,28 bzw. 1,37 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,66 Euro für 2025, sowie 0,74 bzw. 0,80 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Mittwochvormittag notierten die UNIQA-Titel an der Wiener Börse mit einem deutlichen Plus von 4,1 Prozent bei 11,66 Euro.

