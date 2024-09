ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 27.09.2014 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 76,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,308 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers auf 28,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37,08 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 62,92 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Schoeller-Bleckmann eine Börsenbewertung in Höhe von 442,84 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at