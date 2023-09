ATX-Wert Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Schoeller-Bleckmann-Investition eingebracht

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 109,529 Anteilen. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Aktien wären am 21.09.2023 5 958,38 EUR wert, da der Schlussstand 54,40 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 40,42 Prozent.

Insgesamt war Schoeller-Bleckmann zuletzt 872,99 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at