ATX-Wert Telekom Austria-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Telekom Austria Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von ATX-Wert Telekom Austria am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,36 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Telekom Austria-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,50 Prozent erhöht. 212,51 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das sind 14,29 Prozent mehr als im Vorjahr.

Telekom Austria-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Telekom Austria-Anteilsschein via wien bei einem Wert von 9,20 EUR aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den Telekom Austria-Anteilsschein erfolgt am 28.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Telekom Austria-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Telekom Austria-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das Telekom Austria-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 4,71 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 5,54 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Telekom Austria-Kurs via wien 69,37 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 156,08 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Telekom Austria

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,38 EUR. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,17 Prozent reduzieren.

Basisinformationen der Telekom Austria-Aktie

Die Börsenbewertung des ATX-Unternehmens Telekom Austria beträgt aktuell 6,110 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Telekom Austria verfügt über ein KGV von aktuell 7,87. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Telekom Austria auf 5,251 Mrd.EUR, das EPS machte 0,97 EUR aus.

