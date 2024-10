ATX-Wert Telekom Austria-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Telekom Austria-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Telekom Austria-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Telekom Austria-Anteile letztlich bei 6,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Telekom Austria-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 666,667 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Telekom Austria-Papiere wären am 23.10.2024 13 266,67 EUR wert, da der Schlussstand 7,96 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 32,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Telekom Austria eine Börsenbewertung in Höhe von 5,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at