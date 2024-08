Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 1,66 Prozent höher bei 4 651,12 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,908 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,386 Prozent auf 4 592,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4 575,22 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 591,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 655,19 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,986 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bei 4 979,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 016,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 337,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 3,06 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,98 Prozent auf 30,62 EUR), UniCredit (+ 2,87 Prozent auf 33,71 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,81 Prozent auf 3,46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,76 Prozent auf 58,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,69 Prozent auf 95,58 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen adidas (-0,28 Prozent auf 212,60 EUR), Enel (-0,22 Prozent auf 6,36 EUR), Eni (-0,17 Prozent auf 14,03 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,63 Prozent auf 23,89 EUR) und SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 186,68 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 450 282 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,866 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at