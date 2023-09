Aufschläge in Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagmittag

Der SDAX zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent fester bei 12 552,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,864 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,026 Prozent stärker bei 12 544,91 Punkten in den Handel, nach 12 541,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12 511,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 586,09 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,80 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 130,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.06.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 294,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wurde der SDAX mit 10 531,52 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 3,87 Prozent zu. Bei 13 880,68 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Punkten registriert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SFC Energy (+ 2,33 Prozent auf 19,34 EUR), HORNBACH (+ 2,24 Prozent auf 59,30 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 2,11 Prozent auf 14,50 EUR), Schaeffler (+ 2,10 Prozent auf 5,35 EUR) und ATOSS Software (+ 1,98 Prozent auf 195,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Varta (-4,34 Prozent auf 17,21 EUR), KWS SAAT SE (-3,94 Prozent auf 53,70 EUR), SYNLAB (-2,65 Prozent auf 8,08 EUR), Ceconomy St (-1,65 Prozent auf 1,91 EUR) und adesso SE (-1,56 Prozent auf 101,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 1 025 059 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,520 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Die TRATON-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

