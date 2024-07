Aufschläge in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Der DAX gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt.

Am Montag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,45 Prozent fester bei 18 557,79 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,776 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 18 474,27 Punkte an der Kurstafel, nach 18 475,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 631,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 444,06 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der DAX mit 18 557,27 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, wurde der DAX mit 18 318,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bewegte sich der DAX bei 15 603,40 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,66 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,83 Prozent auf 458,20 EUR), Rheinmetall (+ 2,45 Prozent auf 502,60 EUR), Hannover Rück (+ 2,24 Prozent auf 237,80 EUR), Porsche (+ 1,83 Prozent auf 72,46 EUR) und Siemens Energy (+ 1,52 Prozent auf 26,77 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen RWE (-1,55 Prozent auf 33,08 EUR), Continental (-1,37 Prozent auf 60,42 EUR), EON SE (-1,01 Prozent auf 12,23 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,73 Prozent auf 27,19 EUR) und QIAGEN (-0,59 Prozent auf 37,71 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 744 608 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,699 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

