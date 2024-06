Aufschläge in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

In Frankfurt war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 18 234,12 Punkten aus dem Freitagshandel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,749 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 18 211,97 Punkte an der Kurstafel, nach 18 210,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 18 198,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 352,65 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 0,378 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 28.05.2024, einen Stand von 18 677,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18 492,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der DAX einen Wert von 15 949,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,73 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 2,67 Prozent auf 21,89 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,40 Prozent auf 238,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,92 Prozent auf 37,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,80 Prozent auf 64,57 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 105,40 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 53,80 EUR), RWE (-1,99 Prozent auf 31,95 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,79 Prozent auf 129,02 EUR), Deutsche Börse (-1,44 Prozent auf 191,10 EUR) und Beiersdorf (-1,37 Prozent auf 136,55 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 566 638 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,127 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at