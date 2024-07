Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Der DAX befand sich am Mittwochabend im Aufwärtstrend.

Schlussendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 1,19 Prozent aufwärts auf 18 379,94 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,755 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,097 Prozent stärker bei 18 181,71 Punkten, nach 18 164,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 395,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 181,71 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,787 Prozent nach oben. Der DAX lag vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 18 608,16 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.04.2024, den Wert von 18 367,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, notierte der DAX bei 16 081,04 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 4,82 Prozent auf 505,00 EUR), Sartorius vz (+ 4,10 Prozent auf 220,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 25,95 EUR), Deutsche Bank (+ 3,44 Prozent auf 15,74 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,83 Prozent auf 39,64 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,35 Prozent auf 445,60 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 36,22 EUR), Hannover Rück (-0,95 Prozent auf 230,50 EUR), Henkel vz (-0,85 Prozent auf 82,02 EUR) und Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 53,22 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 7 587 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 216,730 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at