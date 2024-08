Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind

Der MDAX steigt am Dienstagnachmittag.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,15 Prozent auf 25 387,09 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 246,508 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 25 109,37 Punkte an der Kurstafel, nach 25 097,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 25 093,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 388,95 Punkten erreichte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 25 176,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, stand der MDAX bei 26 264,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, einen Stand von 28 706,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 5,41 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 665,49 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,86 Prozent auf 146,00 EUR), FUCHS SE VZ (+ 6,56 Prozent auf 39,98 EUR), HUGO BOSS (+ 4,41 Prozent auf 37,17 EUR), Knorr-Bremse (+ 3,33 Prozent auf 74,50 EUR) und KION GROUP (+ 2,80 Prozent auf 39,22 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,30 Prozent auf 35,83 EUR), LANXESS (-2,40 Prozent auf 24,41 EUR), Aurubis (-1,53 Prozent auf 70,60 EUR), HelloFresh (-0,80 Prozent auf 5,71 EUR) und Jungheinrich (-0,14 Prozent auf 29,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 167 813 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 18,334 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

