NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und peile für 2025 eine überraschend starke operative Ergebnismarge (Ebit) an, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Umsatzausblick liege aber unter der Konsensschätzung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2025 / 08:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2025 / 08:51 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.