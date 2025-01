HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Victoria Lambert zählt den Dialyseanbieter zusammen mit Alcon im Jahr 2025 zu ihren "Top Picks" unter den größeren Unternehmen für Medizintechnik und Gesundheitsleistungen, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Die Kombination aus operativer Kehrtwende und neuen Produkteinführungen in den USA könnte in diesem Jahr die Gewinnwende herbeiführen./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:44 / GMT

