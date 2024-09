Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch legt der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,57 Prozent auf 13 405,05 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 96,495 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,306 Prozent höher bei 13 369,67 Punkten in den Handel, nach 13 328,89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 368,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13 405,05 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,240 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Wert von 13 624,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 839,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 153,38 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gab der Index bereits um 3,01 Prozent nach. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 4,89 Prozent auf 18,66 EUR), STRATEC SE (+ 3,37 Prozent auf 41,45 EUR), Salzgitter (+ 2,66 Prozent auf 14,28 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,52 Prozent auf 8,13 EUR) und RENK (+ 2,46 Prozent auf 23,31 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen KWS SAAT SE (-2,28 Prozent auf 64,20 EUR), Medios (-0,89 Prozent auf 15,58 EUR), Vossloh (-0,86 Prozent auf 45,90 EUR), Hypoport SE (-0,45 Prozent auf 264,80 EUR) und Deutsche Wohnen SE (-0,42 Prozent auf 23,50 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38 894 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,268 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 4,84 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Schaeffler-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at