Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags

Am Freitag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,78 Prozent höher bei 25 429,85 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 245,814 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,030 Prozent auf 25 240,90 Punkte an der Kurstafel, nach 25 233,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25 461,97 Punkte, das Tagestief hingegen 25 238,88 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,31 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, stand der MDAX noch bei 24 321,70 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.06.2024, den Wert von 26 075,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 055,95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 5,25 Prozent zu Buche. Bei 27 641,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 476,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 4,15 Prozent auf 2,94 EUR), K+S (+ 2,86 Prozent auf 10,62 EUR), Nordex (+ 2,74 Prozent auf 14,63 EUR), TRATON (+ 2,54 Prozent auf 28,30 EUR) und LANXESS (+ 2,32 Prozent auf 25,14 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Delivery Hero (-1,19 Prozent auf 27,42 EUR), Siltronic (-1,16 Prozent auf 68,00 EUR), Nemetschek SE (-0,84 Prozent auf 88,50 EUR), Bilfinger SE (-0,65 Prozent auf 45,70 EUR) und ENCAVIS (-0,35 Prozent auf 17,08 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 352 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 19,432 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die TRATON-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,72 Prozent an der Spitze im Index.

