Aufschläge in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

So bewegt sich der DAX am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,67 Prozent höher bei 18 453,73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,749 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 1,11 Prozent auf 18 533,41 Punkte an der Kurstafel, nach 18 330,27 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 595,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 414,60 Einheiten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,404 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2024, wies der DAX einen Stand von 17 726,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 630,86 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.09.2023, einen Stand von 15 715,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,04 Prozent aufwärts. Bei 18 990,78 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,94 Prozent auf 26,39 EUR), adidas (+ 2,40 Prozent auf 217,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,01 Prozent auf 40,03 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 29,45 EUR) und SAP SE (+ 1,80 Prozent auf 197,92 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Sartorius vz (-2,09 Prozent auf 244,00 EUR), Porsche (-1,56 Prozent auf 65,74 EUR), Continental (-1,18 Prozent auf 52,08 EUR), Bayer (-0,78 Prozent auf 26,80 EUR) und Zalando (-0,66 Prozent auf 21,18 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 174 753 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 224,598 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

