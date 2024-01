Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag in Grün

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag erhöht sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 3 358,67 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 506,663 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,382 Prozent auf 3 356,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 343,86 Punkten am Vortag.

Bei 3 366,75 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 338,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 3 337,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 790,82 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 30.01.2023, bei 3 187,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 1,03 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 373,55 Punkte. Bei 3 187,26 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 2,65 Prozent auf 40,27 EUR), Sartorius vz (+ 2,27 Prozent auf 333,40 EUR), Nemetschek SE (+ 2,08 Prozent auf 86,32 EUR), Infineon (+ 2,06 Prozent auf 34,21 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,79 Prozent auf 39,88 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ADTRAN (-6,18 Prozent auf 6,76 USD), JENOPTIK (-3,58 Prozent auf 28,54 EUR), SMA Solar (-1,41 Prozent auf 47,50 EUR), AIXTRON SE (-1,04 Prozent auf 35,07 EUR) und Bechtle (-0,86 Prozent auf 49,31 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 160 108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,77 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

