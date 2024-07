Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX entwickelt sich am Mittag positiv.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 1,56 Prozent auf 3 400,19 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 526,440 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,007 Prozent höher bei 3 348,12 Punkten, nach 3 347,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 348,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 401,45 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 2,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, notierte der TecDAX bei 3 415,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 371,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 159,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,27 Prozent zu Buche. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 16,67 Prozent auf 22,01 EUR), Siltronic (+ 3,32 Prozent auf 76,15 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,28 Prozent auf 75,60 EUR), Energiekontor (+ 2,98 Prozent auf 65,60 EUR) und Infineon (+ 2,96 Prozent auf 36,02 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SÜSS MicroTec SE (-2,02 Prozent auf 62,90 EUR), freenet (-0,31 Prozent auf 25,36 EUR), PNE (-0,15 Prozent auf 13,62 EUR), HENSOLDT (+ 0,06 Prozent auf 36,02 EUR) und JENOPTIK (+ 0,36 Prozent auf 27,54 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die AIXTRON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 364 778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 219,041 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. freenet-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,16 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at