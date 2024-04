Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,33 Prozent auf 3 400,66 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 523,966 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,000 Prozent höher bei 3 389,45 Punkten, nach 3 389,44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 416,77 Punkte, das Tagestief hingegen 3 389,45 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,951 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Wert von 3 464,00 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 3 260,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 3 322,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,29 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 2,62 Prozent auf 12,93 EUR), Kontron (+ 1,87 Prozent auf 19,60 EUR), Nagarro SE (+ 1,67 Prozent auf 75,90 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1,64 Prozent auf 30,96 EUR) und Infineon (+ 1,59 Prozent auf 34,08 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-5,48 Prozent auf 21,73 EUR), Sartorius vz (-1,82 Prozent auf 345,60 EUR), JENOPTIK (-1,58 Prozent auf 26,12 EUR), Nemetschek SE (-1,21 Prozent auf 85,70 EUR) und EVOTEC SE (-1,11 Prozent auf 14,23 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 345 300 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die United Internet-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,05 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at