Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|TecDAX-Kursentwicklung
|
15.10.2025 17:58:46
Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus
Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent stärker bei 3 663,92 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 601,328 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,211 Prozent höher bei 3 654,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 646,41 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 643,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 674,03 Einheiten.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,046 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, stand der TecDAX bei 3 580,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 902,70 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.10.2024, einen Wert von 3 392,42 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 6,61 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Zählern.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR), United Internet (+ 2,96 Prozent auf 27,84 EUR), JENOPTIK (+ 2,59) Prozent auf 19,81 EUR), EVOTEC SE (+ 2,16 Prozent auf 6,73 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,64 Prozent auf 80,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PNE (-7,23 Prozent auf 11,04 EUR), HENSOLDT (-5,04 Prozent auf 97,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,45 Prozent auf 36,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,45 Prozent auf 44,84 EUR) und Nordex (-0,67 Prozent auf 23,64 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 689 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,488 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TeamViewermehr Nachrichten
|
17:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX legt am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
14.10.25