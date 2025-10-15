Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus

Am Abend wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent stärker bei 3 663,92 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 601,328 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,211 Prozent höher bei 3 654,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 646,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 643,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 674,03 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,046 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, stand der TecDAX bei 3 580,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 902,70 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 15.10.2024, einen Wert von 3 392,42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 6,61 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 3,08 Prozent auf 23,40 EUR), United Internet (+ 2,96 Prozent auf 27,84 EUR), JENOPTIK (+ 2,59) Prozent auf 19,81 EUR), EVOTEC SE (+ 2,16 Prozent auf 6,73 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,64 Prozent auf 80,60 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PNE (-7,23 Prozent auf 11,04 EUR), HENSOLDT (-5,04 Prozent auf 97,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,45 Prozent auf 36,68 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,45 Prozent auf 44,84 EUR) und Nordex (-0,67 Prozent auf 23,64 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 689 314 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,488 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

