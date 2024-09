Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün

Der TecDAX bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent auf 3 456,79 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 556,117 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,331 Prozent tiefer bei 3 434,97 Punkten in den Montagshandel, nach 3 446,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 456,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 432,33 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 400,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 326,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 019,78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,98 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 3,40 Prozent auf 29,82 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,26 Prozent auf 68,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,83 Prozent auf 45,58 EUR), EVOTEC SE (+ 1,51 Prozent auf 6,38 EUR) und Nordex (+ 1,27 Prozent auf 14,31 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen Nagarro SE (-1,02 Prozent auf 87,35 EUR), Kontron (-0,67 Prozent auf 16,22 EUR), Bechtle (-0,25 Prozent auf 40,66 EUR), QIAGEN (-0,23 Prozent auf 40,92 EUR) und freenet (-0,22 Prozent auf 27,12 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 420 233 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 239,949 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at