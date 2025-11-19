Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Index-Performance
|
19.11.2025 12:26:58
Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag
Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,11 Prozent stärker bei 9 562,96 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,760 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 552,31 Punkten in den Handel, nach 9 552,30 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 568,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 527,85 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 9 354,57 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Wert von 9 189,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 099,02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,77 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 6,41 Prozent auf 24,24 GBP), Sage (+ 3,62 Prozent auf 11,15 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,75 Prozent auf 1,61 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,41 Prozent auf 41,68 EUR) und JD Sports Fashion (+ 2,14 Prozent auf 0,79 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Beazley (-1,57 Prozent auf 8,76 GBP), StJamess Place (-1,39 Prozent auf 12,81 GBP), BAE Systems (-1,19 Prozent auf 17,84 GBP), Auto Trader Group (-1,07 Prozent auf 6,65 GBP) und United Utilities (-1,06 Prozent auf 11,66 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 26 603 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu 3i plcmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|36,80
|-1,08%
|AstraZeneca PLC
|154,55
|-0,64%
|Auto Trader Group PLC
|7,10
|-3,40%
|B&M European Value Retail SA. Reg. shs
|1,79
|1,70%
|BAE Systems plc
|19,37
|-0,08%
|Beazley PLC
|9,65
|-1,53%
|Fresnillo PLC
|26,62
|-1,26%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,90
|1,12%
|Legal & General plc
|2,65
|-1,12%
|Lloyds Banking Group
|1,02
|0,50%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|39,82
|-2,11%
|Sage PLC
|12,04
|-3,57%
|Smiths PLC
|27,68
|0,58%
|St.James's Place PLC
|14,22
|-0,77%
|United Utilities PLC
|13,00
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 507,41
|-0,47%
