Aufschläge in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag

Der FTSE 100 wagt sich heute nicht aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,11 Prozent stärker bei 9 562,96 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,760 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 552,31 Punkten in den Handel, nach 9 552,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 9 568,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 527,85 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 9 354,57 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2025, den Wert von 9 189,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, lag der FTSE 100 noch bei 8 099,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,77 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 6,41 Prozent auf 24,24 GBP), Sage (+ 3,62 Prozent auf 11,15 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,75 Prozent auf 1,61 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,41 Prozent auf 41,68 EUR) und JD Sports Fashion (+ 2,14 Prozent auf 0,79 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Beazley (-1,57 Prozent auf 8,76 GBP), StJamess Place (-1,39 Prozent auf 12,81 GBP), BAE Systems (-1,19 Prozent auf 17,84 GBP), Auto Trader Group (-1,07 Prozent auf 6,65 GBP) und United Utilities (-1,06 Prozent auf 11,66 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 26 603 799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 239,093 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2026 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at