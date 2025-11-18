United Utilities Aktie
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42
|Lohnende United Utilities-Anlage?
|
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das United Utilities-Papier bei 10,92 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,158 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 108,61 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,86 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,61 Prozent angezogen.
Insgesamt war United Utilities zuletzt 8,10 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Utilities PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: Das macht der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
04.11.25