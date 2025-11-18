FTSE 100-Titel United Utilities-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Utilities-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Utilities-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das United Utilities-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das United Utilities-Papier bei 10,92 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die United Utilities-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,158 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2025 108,61 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,86 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,61 Prozent angezogen.

Insgesamt war United Utilities zuletzt 8,10 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at