United Utilities Aktie

13,30EUR -0,10EUR -0,75%
WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

WKN DE: A0Q4EC / ISIN: GB00B39J2M42

14.11.2025 12:33:37

United Utilities Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Utilities nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 1300 Pence auf "Buy" belassen. Der Versorger habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb James Brand in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Briten hätten zudem die operativen Fortschritte in einer Reihe von Bereichen hervorgehoben./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Utilities PLC Buy
Unternehmen:
United Utilities PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
13,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Brand 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

