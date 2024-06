Aufschläge in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagssitzung im Plus

Das macht der FTSE 100 am Morgen.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,12 Prozent fester bei 8 257,07 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,552 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 246,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 246,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 246,95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 261,66 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,221 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 8 213,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.03.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7 679,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.06.2023, stand der FTSE 100 bei 7 628,10 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 2,51 Prozent auf 22,05 GBP), Fresnillo (+ 1,96 Prozent auf 5,89 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,74 Prozent auf 1,29 GBP), Burberry (+ 1,63 Prozent auf 10,44 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,38 Prozent auf 4,41 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Vodafone Group (-6,06 Prozent auf 0,72 GBP), National Grid (-4,30 Prozent auf 8,63 GBP), WPP 2012 (-3,92 Prozent auf 7,75 GBP), J Sainsbury (-3,80 Prozent auf 2,64 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-2,01 Prozent auf 4,96 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 718 260 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 226,069 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

