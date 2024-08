Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent auf 8 368,28 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,569 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 327,78 Punkten, nach 8 327,78 Punkten am Vortag.

Bei 8 368,55 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 327,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, bei 8 285,71 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 8 317,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 338,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,38 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Bunzl (+ 11,26 Prozent auf 35,76 GBP), Anglo American (+ 2,62 Prozent auf 23,09 GBP), Rio Tinto (+ 2,11 Prozent auf 48,62 GBP), Ocado Group (+ 1,58 Prozent auf 3,66 GBP) und Diageo (+ 1,34 Prozent auf 25,65 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Associated British Foods (-2,63 Prozent auf 24,48 GBP), 3i (-2,21 Prozent auf 31,40 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,92 Prozent auf 8,47 GBP), JD Sports Fashion (-1,16 Prozent auf 1,48 GBP) und The Berkeley Group (-1,15 Prozent auf 51,45 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 4 415 483 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,38 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at