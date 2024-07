Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind

Am Montag beendete der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 39 169,52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,018 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,068 Prozent auf 39 092,39 Punkte an der Kurstafel, nach 39 118,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 037,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 438,36 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Wert von 38 686,32 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 01.04.2024, mit 39 566,85 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34 407,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,31 Prozent auf 127,90 USD), Apple (+ 2,91 Prozent auf 216,75 USD), Boeing (+ 2,58 Prozent auf 186,70 USD), Goldman Sachs (+ 2,51 Prozent auf 463,66 USD) und Microsoft (+ 2,19 Prozent auf 456,73 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil UnitedHealth (-2,87 Prozent auf 494,65 USD), Home Depot (-2,34 Prozent auf 336,19 USD), McDonalds (-1,90 Prozent auf 249,99 USD), 3M (-1,55 Prozent auf 100,61 USD) und Procter Gamble (-1,33 Prozent auf 162,72 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17 381 499 Aktien gehandelt. Mit 3,084 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,99 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

