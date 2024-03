Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 15:59 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,09 Prozent auf 38 982,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13,182 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,028 Prozent tiefer bei 38 938,08 Punkten, nach 38 949,02 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 074,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 38 966,72 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,414 Prozent. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, bei 38 333,45 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, stand der Dow Jones noch bei 35 430,42 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 32 656,70 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,36 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 282,28 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 1,83 Prozent auf 42,76 USD), Walt Disney (+ 1,01 Prozent auf 111,92 USD), Dow (+ 0,89 Prozent auf 55,59 USD), Nike (+ 0,86 Prozent auf 105,25 USD) und 3M (+ 0,72 Prozent auf 92,12 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Salesforce (-1,10 Prozent auf 296,48 USD), Walmart (-0,94 Prozent auf 59,06 USD), Boeing (-0,61 Prozent auf 205,73 USD), McDonalds (-0,58 Prozent auf 293,49 USD) und Visa (-0,43 Prozent auf 284,41 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 1 999 765 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,796 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

