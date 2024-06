Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Kaum bewegt zeigte sich der NASDAQ Composite am zweiten Tag der Woche.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 16 857,05 Punkten ab. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,028 Prozent auf 16 823,88 Punkte an der Kurstafel, nach 16 828,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16 891,87 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 750,39 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 16 156,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 16 207,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 240,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17 032,66 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Neogen (+ 15,89 Prozent auf 15,90 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 13,85 Prozent auf 0,15 USD), Forward Air (+ 8,36 Prozent auf 18,67 USD), Arundel (+ 6,86 Prozent auf 0,22 CHF) und Corcept Therapeutics (+ 5,02 Prozent auf 32,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Powell Industries (-8,31 Prozent auf 157,11 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8,05 Prozent auf 80,83 USD), Big 5 Sporting Goods (-7,63 Prozent auf 3,27 USD), CRESUD (-7,62 Prozent auf 8,85 USD) und Donegal Group B (-6,99 Prozent auf 11,97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 284 392 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,831 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at