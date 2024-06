Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,05 Prozent fester bei 19 912,83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,008 Prozent stärker bei 19 904,43 Punkten in den Handel, nach 19 902,75 Punkten am Vortag.

Bei 19 879,97 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 19 936,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 18 546,23 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 18.03.2024, mit 17 985,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 083,92 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 20,36 Prozent nach oben. Bei 19 977,84 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16 249,19 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 5,03 Prozent auf 155,27 USD), Sirius XM (+ 3,02 Prozent auf 2,73 USD), QUALCOMM (+ 2,76 Prozent auf 228,36 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,18 Prozent auf 15,48 USD) und Charter A (+ 1,50 Prozent auf 290,23 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Moderna (-2,36 Prozent auf 134,65 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,30 Prozent auf 144,89 USD), Tesla (-2,01 Prozent auf 183,67 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,90 Prozent auf 155,39 USD) und Zscaler (-1,62 Prozent auf 181,40 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8 099 413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,065 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

