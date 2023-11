Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich im Plus

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,40 Prozent fester bei 15 374,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,247 Prozent auf 15 351,12 Punkte an der Kurstafel, nach 15 313,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 281,36 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 382,11 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1,56 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 09.10.2023, den Stand von 15 047,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 101,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der NASDAQ 100 noch bei 10 797,55 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 41,53 Prozent aufwärts. 15 932,05 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 10 696,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Marvell Technology (+ 4,91 Prozent auf 54,11 USD), Micron Technology (+ 4,07 Prozent auf 75,22 USD), Workday A (+ 3,48 Prozent auf 230,35 USD), NVIDIA (+ 2,92 Prozent auf 479,34 USD) und Lam Research (+ 2,86 Prozent auf 666,08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Tesla (-4,42 Prozent auf 212,30 USD), Gilead Sciences (-3,59 Prozent auf 75,10 USD), Biogen (-3,08 Prozent auf 224,56 USD), Amgen (-2,81 Prozent auf 265,57 USD) und Lucid (-2,53 Prozent auf 3,85 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 314 808 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,655 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at