Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,43 Prozent leichter bei 24 397,31 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,742 Prozent schwächer bei 24 321,73 Punkten, nach 24 503,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 186,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 460,66 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,776 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 25.08.2025, bei 23 425,60 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 25.06.2025, mit 22 237,74 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2024, mit 19 972,61 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 16,31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 24 781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD), Marvell Technology (+ 4,64 Prozent auf 83,81 USD), Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD), Charter A (+ 2,73 Prozent auf 270,57 USD) und Axon Enterprise (+ 2,02 Prozent auf 712,15 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD), Tesla (-4,38 Prozent auf 423,39 USD), Lululemon Athletica (-4,02 Prozent auf 172,01 USD), Constellation Energy (-3,77 Prozent auf 326,33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,72 Prozent auf 555,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 53 244 888 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at