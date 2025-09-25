NASDAQ 100

24 397,31
-106,26
-0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
NASDAQ 100-Kursentwicklung 25.09.2025 22:34:04

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Donnerstag auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,43 Prozent leichter bei 24 397,31 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,742 Prozent schwächer bei 24 321,73 Punkten, nach 24 503,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 186,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 460,66 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,776 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 25.08.2025, bei 23 425,60 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 25.06.2025, mit 22 237,74 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2024, mit 19 972,61 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 16,31 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 24 781,73 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 8,87 Prozent auf 33,99 USD), Marvell Technology (+ 4,64 Prozent auf 83,81 USD), Synopsys (+ 4,08 Prozent auf 487,20 USD), Charter A (+ 2,73 Prozent auf 270,57 USD) und Axon Enterprise (+ 2,02 Prozent auf 712,15 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,99 Prozent auf 300,70 USD), Tesla (-4,38 Prozent auf 423,39 USD), Lululemon Athletica (-4,02 Prozent auf 172,01 USD), Constellation Energy (-3,77 Prozent auf 326,33 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,72 Prozent auf 555,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 53 244 888 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,691 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 397,31 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger vorsichtig vor US-Inflationsdaten: ATX letztlich etwas leichter -- DAX beendet Handel schwächer -- US-Börsen schließen in Rot -- Asiatische Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Donnerstagshandel etwas tiefer, während der deutsche Leitindex deutlicher abrutschte. Die US-Börsen präsentierten sich mit Verlusten. Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Donnerstag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen