Aufschläge in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen mittags zu

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Plus.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,29 Prozent fester bei 15 175,30 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,416 Prozent höher bei 15 194,53 Punkten, nach 15 131,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 248,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 159,28 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 15 461,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 119,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, wies der NASDAQ 100 10 791,35 Punkte auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 39,70 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Bei 10 696,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Adobe (+ 2,93 Prozent auf 548,35 USD), Amgen (+ 2,93 Prozent auf 279,19 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,58 Prozent auf 140,24 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,55 Prozent auf 141,36 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 1,45 Prozent auf 22,71 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen DexCom (-6,68 Prozent auf 79,52 USD), Intuitive Surgical (-4,59 Prozent auf 284,17 USD), Align Technology (-2,68 Prozent auf 278,82 USD), Keurig Dr Pepper (-2,61 Prozent auf 29,50 USD) und Lucid (-2,57 Prozent auf 5,30 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 379 993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,637 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

